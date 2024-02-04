كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على حركة حماس، ويتوقع التوصيت عليه خلال أيام.

وقال جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات في المجلس، مضيفا في رسالته أن "الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، على حد قوله.

ووفقا للجنة المخصصات في مجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة إلى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حزمة مساعدات سابقة

وكان مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

ورفض مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع -وفقا لرويترزـ أن تتضمن الحزمة أيضا مقترحات لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

وفي حال إقرار الكونغرس الأميركي ممثلا في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون سيتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح نافذا.