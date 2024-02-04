"أريحوا قلوبنا".. مناشدة جد الطفلة هند التي حاصرتها الدبابات الإسرائيلية

لا يزال مصير الطفلة هند ذات الـ6 سنوات، التي حاصرتها دبابات الاحتلال، يشغل ذويها ليظهر جدها مجددا في فيديو نشره الصحفي هاني أبورزق عبر حسابه على إنستغرام يناشد فيه أحرار العالم والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي وهيئات حقوق الإنسان لمعرفة مصيرها أيا كان، بعد مرور 7 أيام على اختفائها.

وأضاف الجد أنه وعائلتها لا يعرفون طعم النوم ولا الطعام منذ انقطاع أخبارها وعبّر عن خوفه اتجاه الطفلة الصغيرة التي لا تقوى على البرد والجوع والبقاء بين الجثث كل هذا الوقت.

"ريحوا قلوبنا".. جد الطفلة هند رجب يناشد العالم لمعرفة مصير حفيدته التي فقد الاتصال معها رفقة 6 من أفراد عائلتها ومع فريق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي ذهب لإنقاذها pic.twitter.com/maSbhRSwUI — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 4, 2024

مناشدات للعثور على الطفلة هند لا تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع فريق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هب لإنقاذها بعد استغاثتها لهم وهي مذعورة ومحاصرتهم من قبل دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سيارتهم مع جثث من أفراد أسرتها واستهدافهم في غزة بحادثة هزت العالم.

المناشدة لم تقف عند عائلتها ورواد منصات التواصل الاجتماعي العربية فقط بل ظهر الناشط الأميركي كوين فلين بفيديو ينتقد فيه القضية وازدواجية المعايير متسائلا ماذا لو كانت الحادثة وقعت في أميركا؟ مطالبا الجمهور الأميركي بأن يستفيق ويلاحظ الجرائم التي ترتكبها إسرائيل اتجاه العزل في قطاع غزة.

ناشط أمريكي يتحدث عن القصة المأساوية للطفلة هند، التي لا تزال مجهولة المصير لحد اللحظة، والتي قـتل جميع أفراد عائلتها الذين كانوا معها في السيارة برصـ.ـاص القنـاص الإسرائيلي، ويتساءل "ماذا لو حدث ذلك في أمريكا؟".#أنقذوا_هند pic.twitter.com/xElD1G9Byc — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 2, 2024

ومع انتشار وسم #أنقذوا_هند انتشر وسم #أين_أحمد_ويوسف..أحمد المدهون ويوسف زينو أبطال الهلال الأحمر كما قالت المنظمة في تدوينة لها على منصة إكس، حيث خرج أحمد ويوسف لإنقاذ الطفلة واختفوا معها في نفس الليلة.

⭕اكثر من ثلاث ساعات والطفلة هند تناشد طواقمنا بأن يأتوا لانقاذها من دبابات الاحتلال التي تحاصرها واطلاق النار والرعب الذي عاشته وحيدة محاصرة بين جثامين الشهداء من اقاربها الذين اطلق الاحتلال النار عليهم أمام عينيها .

📍أبطال الهلال الأحمر انطلقوا في مهمة انقاذ الطفلة منذ خمسة… — PRCS (@PalestineRCS) February 3, 2024

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند، والفريق الذي توجه لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور 7 أيام على الحدث.