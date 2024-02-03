واشنطن تعلن إسقاط عدة مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن السفينة "يو إس إس كارني" أسقطت مسيرة فوق خليج عدن -أمس الجمعة- ولم يُبلّغ عن إصابات أو أضرار.

كما أعلنت أنها نفذت أمس ضربات ضد 4 طائرات مسيرة أخرى على الأرض تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي كانت جاهزة للانطلاق.

وأسقطت المدمرة البحرية الأميركية طائرة مسيرة صباح أمس الجمعة فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية 7 مسيرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية 4 طائرات دون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها.

وأضافت -في بيان لها- أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط المسيّرات فوق المياه المفتوحة.

وأوضحت سنتكوم أن "هذه التدابير ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

غارات على اليمن

وفي السياق أعلنت جماعة الحوثي -فجر اليوم السبت- أن القوات الأميركية والبريطانية شنت 3 غارات على محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح مصدر من الجماعة لوكالة الأنباء اليمنية أن "الغارات تركزت على مناطق شرق المدينة" دون تفاصيل أكثر.

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة (غرب اليمن) بـ7 غارات.

تغيير مسار

ورغم التطمينات الأميركية مازالت العديد من الشركات تتجنب الإبحار في البحر الأحمر، فقد أعلنت شركة شحن الحاويات الفرنسية العملاقة "سي إم إيه سي جي إم" أمس الجمعة أنها ستتجنب الآن المرور عبر البحر الأحمر.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.