قطر تحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا

حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من التداعيات الكارثية لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية وبين الادعاءات بشأن عدد من موظفيها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه شدد على أهمية دور الأونروا في مساعدة ملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء القطاع.

وتأتي المحادثات القطرية الأممية بينما تتواتر التحذيرات من التداعيات الخطيرة للقرارات التي اتخذتها عدة دول غربية بتعليق تمويلاتها للوكالة بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت الأونروا أنها تحقق في تلك المزاعم، في حين قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ملفا يتضمن الاتهامات الموجهة لموظفي الوكالة الأممية.

قرارات متسرعة

وفي السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني قرارات وقف تمويل الوكالة بأنها متسرعة وغير منطقية ومدفوعة بحالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب على غزة.

وأكد لازاريني في مقابلة مع فايننشال تايمز البريطانية أنه مستمر في منصبه طالما أن الوكالة قادرة على دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن تأكيد المفوض العام للأونروا استمراره في منصبه يمثل تحديا للمطالبات الإسرائيلية باستقالته في ضوء المزاعم الإسرائيلية.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن 14 دولة أعلنت حتى الآن وقف تمويلات بقيمة 440 مليون دولار للأونروا، مشيرة إلى أن لازاريني سيجري جولة خليجية سعيا للحصول على تمويلات طارئة منها.

وكان مسؤولون أمميون حذروا من عواقب كارثية للخطوات التي قامت بها دول غربية -في مقدمتها الولايات المتحدة- إزاء الوكالة الأممية، مؤكدين استحالة إيجاد بديل للأونروا.