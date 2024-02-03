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الاحتلال يدهم منزل طفل بسلفيت رصده يحمل بندقية بلاستيكية

تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، قتل خلالها 11 فلسطينيا بالرصاص الحي وقصف طائرات مسيرة. ويحكم الجيش الإسرائيلي الحصار على مخيم جنين من كافة مداخله، ويجري عمليات تجريف للبنية التحية. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )
الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول (الأناضول)
3/2/2024

دهمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية بعد رصدها طفلا فلسطينيا يحمل بندقية بلاستيكية.

واقتحمت قوة من الاحتلال المنزل، وطالبت ذوي الطفل بإحضاره مع اللعبة البلاستيكية التي كانت بحوزته، وحققت معهم وفحصت اللعبة قبل أن تنسحب.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل البالغ من العمر (3 سنوات) كان يلعب أمام منزله خلال عملية اقتحام لقوات الاحتلال للبلدة.

وإلى جانب سلفيت، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ومخيم الدهيشة المجاور لها، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وفي المجمل، اعتقلت قوات الاحتلال -أمس الجمعة- 25 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة وجريح وأطفال، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6485 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

كما أقامت قوات الاحتلال -أمس الجمعة- حواجز عسكرية على مداخل البلدة القديمة في القدس، ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأجبرت القيود الإسرائيلية مئات المصلين على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها باب الأسباط ورأس العامود وحي وادي الجوز، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ورغم تلك القيود، تمكن 13 ألف فلسطيني من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

ويفرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في القدس منذ اندلاع الحرب، كما تتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى.

المصدر : الجزيرة