حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية وغارات للاحتلال على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة "المناسبة" قاعدة ‏"خربة ماعر" الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة العسكري الإسرائيلي في تلال "كفر شوبا" اللبنانية المحتلة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد 3 صواريخ -اليوم السبت- اجتازت الأراضي اللبنانية إلى مناطق "برعام" و"زرعيت" (بالجليل الأعلى) وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق صاروخين من لبنان سقطا بمنطقة مفتوحة في زرعيت، وصاروخ مضاد للدبابات على كيبوتس برعام بالجليل الأعلى".

وفي السياق أعلن حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة "يرؤون" قبالة جنوبي لبنان وأوقع إصابات في صفوفهم.

وقال الحزب إنه قصف مستوطنة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيها.

وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أن مقاتليه استهدفوا موقعي رمثا والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة وحققوا إصابات مباشرة فيهما.

غارات إسرائيلية

من جهته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتي عيتا الشعب ويارون، ومنطقة جبل بلاط في جنوب لبنان، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي راشيا الفخار والظهيرة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية غارات استهدفت ما قال إنها مواقع تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أنه قصف موقعي مراقبة في منطقتي مروحين وعيتا الشعب، ومقر قيادة عسكريا في منطقة يارون، قائلا إن الاستهداف جرى أثناء عمل أفراد من الحزب في موقع إطلاق قذائف صاروخية، وموقع تم إطلاق الصواريخ منه إلى إسرائيل.

كا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله ومنذ بداية الحرب على غزة يسعى لـ"جذب انتباهنا عن غزة، ونعمل على تشكيل واقع أمني جديد في الشمال".

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 3200 موقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية منذ بداية الحرب.

وأضاف أنه تم مهاجمة 120 برج مراقبة لحزب الله على الحدود منذ بداية الحرب كان سيستخدمها للهجوم على إسرائيل، بالإضافة إلى 40 مخزن سلاح، وأكثر من 40 مقر قيادة.

شاهد – آثار الدمار الذي خلفه قصف طيران الإحتلال لبلدة #يارون في جنوب لبنان pic.twitter.com/5RjmStliUZ — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 3, 2024

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن الطيران المسيّر "المعادي أطلق صاروخا باتجاه يارون، و(هناك) قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار".

وفي السياق ذاته أعلنت حركة أمل اللبنانية، فجر اليوم السبت، مقتل اثنين من عناصرها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلاها إلى 3 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الحركة إنهما قتلا "أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "يعمد العدو إلى شل حركة الحياة اليومية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، حيث يستهدف الورش الزراعية والسيارات المدنية والأجسام الآلية والبشرية المتحركة وخاصة ليلا، إضافة إلى استهدافه سيارات الإسعاف ورجال الإعلام والصحافة".

وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي صفوف المدنيين اللبنانيين.