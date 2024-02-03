تركيا تسلم منازل جديدة للمتضررين من زلزال كهرمان مرعش

سلمت تركيا اليوم السبت مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثا لآلاف ممن دمرت منازلهم بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير/ شباط 2023، وذلك بعد عام من أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.

وأدت الزلازل القوية التي وقعت جنوب تركيا إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في 11 إقليما وتشريد الملايين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في هاتاي، الإقليم الأكثر تضررا من الزلازل "اليوم، نسلم 7275 منزلا في هاتاي… سنسلم تدريجيا 40 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها".

وأضاف أردوغان أنه سيتم تسليم نحو 75 ألف منزل خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أن الحكومة تعتزم تسليم 200 ألف منزل في المجمل هذا العام.

وأكد أردوغان أن الدراسات التي قامت بها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفا.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى استخدام الدمار الذي خلفه الزلزال وسيلة لضمان ترتيب المدن وجعلها ذات رؤية.

وفي السياق، قال وزير التطوير العمراني محمد أوز حسكي للصحفيين -أمس الجمعة- إن نحو 680 ألف منزل دمر في منطقة الزلزال، مضيفا أن 390 ألف أسرة مسجلة لاستلام منازل سيتم بناؤها هناك.