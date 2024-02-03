3 إصابات إثر هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس

أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت بمحطة "قطعات جار دي ليون" في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية، في حين لم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع حوالي الساعة (7:00 بتوقيت غرينتش)، وتم إلقاء القبض على المنفذ، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص، بينهم شخص أصيب بإصابات بالغة، لكن حياته ليست في خطر، واثنان بجروح طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية"، في حين لا تزال دوافعه في تنفيذ عمليته غامضة حتى الساعة.

وكشفت الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (إس إن سي إف) في تغريدة على منصة إكس، أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارغي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيدي" في الهجوم.