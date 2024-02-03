جرحى في عملية طعن بباريس والشرطة تستبعد دافع الإرهاب

أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت بمحطة للقطارات في باريس، بينما استبعدت الشرطة الفرنسية أن يكون الدافع هو الإرهاب.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع حوالي الساعة (7:00 بتوقيت غرينتش) في محطة "غار دي ليون"، وتم إلقاء القبض على المنفذ، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص، بينهم شخص أصيب بإصابات بالغة، لكن حياته ليست في خطر، واثنان بجروح طفيفة.

كما قالت الشرطة إنه بدت على منفذ الهجوم علامات الاضطراب العقلي، وأضافت أنها عثرت على دواء بحوزته، مما يشير إلى أنه يخضع للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل من أصول مالية، وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل.

وبحسب النيابة العامة الفرنسية، فإن منفذ العملية هاجم الركاب في المحطة بواسطة سكين ومطرقة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".

من جهتها، ذكرت الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (إس إن سي إف) أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارغي وبين محطة ليون في باريس ومونترو" عقب الهجوم.