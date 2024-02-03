الحكم الثالث في أسبوع.. سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات

قضت محكمة باكستانية اليوم السبت على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لكل منهما، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما الذي تم عام 2018 باطل وينتهك القانون.

وقضت المحكمة بالتفريق بين خان وزوجته، قائلة إن عقد زواجهما "غير شرعي"، لأنه تم قبل انقضاء فترة العدة الشرعية المنصوص عليها قانونا والتي تستمر 3 أشهر، وذلك بعد انفصال بيبي عن زوجها السابق، وفق حكم المحكمة التي عُقدت في سجن أديالا شمال شرق مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.

ويعد هذا ثالث حكم ضد خان في غضون أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل، ويحظر عليه خوضها.

وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة، وبـ 14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا للدولة بشكل غير قانوني، كان قد تلقاها أثناء ترؤسه الحكومة بين 2018 و2022.

كما تم منع عمران وبيبي من شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات، وفرضت غرامة بقيمة 787 مليون روبية على كل منهما، وذلك بالحكم القانوني الذي شمل قضية بيع هدايا الدولة.

وكان خان يسعى للترشح للانتخابات، إلا أن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقبلة، ومن شأن الحكم بسجنه وحرمانه من الانتخابات أن يريح منافسيه السياسيين.

يشار إلى أن خان قال سابقا إن إقالته من منصبه كانت نتيجة لمؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.