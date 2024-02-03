الاحتلال يمنع المحاصرين بمجمع الشفاء من الحصول على الطعام والمياه

قالت طفلة مصابة بالفشل الكُلوي إنها أصيبت بالجفاف؛ بسبب نفاد المياه جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه منذ نحو أسبوع.

ولم يتمكن آلاف النازحين المحاصرين داخل المستشفى من الحصول على طعام أو شراب منذ 5 أيام، وعندما حاولوا الخروج من المكان، أمطرتهم قوات الاحتلال بالرصاص.

ونقلت الجزيرة صور النازحين وهم يحاولون الخروج بحثا عن المياه والطعام، بينما أصوات الطائرات وأزيز الرصاص تملأ المكان وتحاصرهم من كل اتجاه.

وقال أحد المحاصرين داخل المستشفى إنهم يعانون نقصا في الأدوية، ولا يجدون طعاما أو شرابا، ووصفت إحدى المحاصرات الوضع بأنه "جحيم".

وقالت للجزيرة إنهم يعيشون تحت القصف، معربة عن استغرابها من عجز القادة العرب عن حل هذه الأزمة.

وناشد أحد المحاصرين "أحرار العالم" ومنظمات حقوق الإنسان التدخل، قائلا إنهم يريدون أن يعيشوا فقط.