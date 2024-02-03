وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمعون بالرياض

افتتح الأمير خالد بـن سلمان آل سعود وزيـر الدفاع رئيـس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أعمـال الاجتمـاع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالـف.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الذي يعقد تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة"، بمشـاركة وزراء الدفاع مـن الدول الأعضاء والدول الداعمة.

يذكر أن التحالف تم تشكيله في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب. وعقد الاجتماع الأول لقادة أركان جيوشه في مارس/آذار 2016.