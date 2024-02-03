إنفوغراف.. أكثر من ألفي مجزرة بغزة بعد 120 يوما من العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثات لأهم إحصائيات العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار التقرير إلى أنه بعد 120 يوما على "حرب الإبادة الجماعية" فقد ارتكب الاحتلال 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة.

كما استشهد 339 من الطواقم الطبية، و46 شهيدا من الدفاع المدني، و122 شهيدا من الصحفيين.

وأوضح التقرير أن 66 ألفا و452 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم، في حين يواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت.

ووفقا للإحصاءات فإن 350 ألف مريض مرضا مزمنا معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وكشف أنه يوجد مليونا نازح في قطاع غزة، بعد تدمير 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن.