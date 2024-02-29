استشهاد أسير فلسطيني يرفع عدد المتوفين بسجون الاحتلال إلى 11 منذ طوفان الأقصى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس استشهاد أسير في عيادة سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذين فارقوا الحياة منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11.

ونعى النادي (غير حكومي) في بيان استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين قرب رام الله (وسط الضفة الغربية).

وأوضح أنه تم الإعلان عن وفاته بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن الرفاعي اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2022.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 11.

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وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية أن إسرائيل تمارس العزل والتجويع والإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ضمن إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة صعّدت إسرائيل عملياتها في الضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.