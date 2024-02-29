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عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على دوار النابلسي شمالي قطاع غزة

29/2/2024-|آخر تحديث: 29/2/202407:54 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة