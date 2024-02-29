تقرير طبي: بايدن مؤهل للقيام بمهام الرئاسة

أفاد تقرير طبي أن الرئيس الأميركي جو بايدن "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس البالغ 81 عاما فحصه الطبي السنوي أمس الأربعاء، بينما يستعد لانتخابات رئاسية يُعدّ فيها سنّه المتقدم قضية رئيسة.

وجاءت نتائج الفحص السنوي المرتقب الذي أُجري في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسنّ وكثير النسيان.

وقال الدكتور كيفن أوكونور طبيب بايدن أمس إن الرئيس يمارس التمارين الرياضية 5 أيام على الأقل في الأسبوع، وهو "في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه". وأضاف أوكونور "لم يحدّد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة".

جاء ذلك في مذكرة الفحص البدني السنوي لبايدن الذي أظهر أنه كانت لديه قناة جذرية العام الماضي، ويخضع لعلاج توقف التنفس أثناء النوم لكنه بصحة جيدة.

وكتب أوكونور أن بايدن لا يزال يعاني من مشية متيبسة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي.

ويعاني بايدن من "اعتلال الأعصاب الطرفية" في كلا القدمين والارتجاع المعدي المريئي والحساسية والتهاب في المفاصل الفقرية يتم علاجه بالأدوية.

تقرير وخلاصات

وكتب أوكونور "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي هذا العام عن أي مخاوف جديدة.. لا يزال في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل، دون أي استثناءات أو مواءمات".

وأورد التقرير أن بايدن لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات اليسيرة، بينها: سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري، ومشكلة يسيرة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشكلات عصبية، بما في ذلك مرض باركنسون، أو جلطة دماغية.

واختتم أوكونور كلامه بالقول "الرئيس بايدن رجل في الـ81 من عمره يتمتع بصحة جيدة ونشيط وقوي، ويظل مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح".

قلق وتساؤلات

وقال بايدن، ممازحا بعد الفحص، إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير"، في وقت ينصبّ الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس، وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأضاف بايدن "كل شيء جيد".

ويأتي الفحص الطبي النمطي لبايدن بينما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية.

وقبل نحو 3 أسابيع، حاول فريق بايدن، التصدي لتقرير المحقق الخاص روبرت هور، الذي أثار تساؤلات عن صحة الرئيس بايدن العقلية.

وأكد الفريق أن التعليقات المذكورة في التقرير "غير دقيقة" و"غير لائقة"، معدّا أنها تأتي بدوافع سياسية.