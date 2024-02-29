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بالصور.. مظاهرة مؤيدة لفلسطين بنيويورك لـ24 ساعة متواصلة

المظاهرة المؤيدة لفلسطين ستتواصل 24 ساعة حسب منظميها (الأناضول)
29/2/2024

انطلقت في نيويورك الأميركية اليوم الخميس مظاهرة مؤيدة لفلسطين ستتواصل 24 ساعة للمطالبة بإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار.

وتجمع ناشطون أميركيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك، وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى أن يتم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي ستستمر 24 ساعة، حاول المتحدثون إيصال أصواتهم إلى إريك آدامز عمدة نيويورك وأعضاء مجلس البلدية، ودعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل.

وقال بعض اليهود الأميركيين الذين يعيشون في نيويورك إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإنهم لا يريدون دعم تل أبيب بالضرائب التي يدفعونها للحكومة الأميركية.

وعلى الرصيف أمام مبنى البلدية، وضع الناشطون لافتة عملاقة تحمل أسماء عشرات الآلاف من المدنيين الذين استشهدوا في قطاع غزة، كما ردد المتظاهرون شعارات تدعو للحرية لفلسطين، ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الإبادة الجماعية في غزة.

المحتجون طالبوا بإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار (الأناضول)

 

المتظاهرون دعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل (الأناضول)

 

المحتجون تجمعوا في حديقة بلدية ولاية نيويورك (الأناضول)

 

المتظاهرون رددوا شعارات تدعو للحرية لفلسطين (الأناضول)

 

بعض اليهود الأميركيين قالوا إنهم لا يريدون دعم تل أبيب بالضرائب التي يدفعونها للحكومة الأميركية (الأناضول)

 

المتحدثون بالمظاهرة حاولوا إيصال أصواتهم إلى عمدة نيويورك (الأناضول)

 

المحتجون طالبوا بوقف إطلاق النار وعدم دعم الإبادة الجماعية في غزة (الأناضول)

 

الناشطون وضعوا لافتة عملاقة تحمل أسماء عشرات الآلاف من المدنيين الذين استشهدوا في قطاع غزة (الأناضول)
المصدر : وكالة الأناضول