غارات أميركية وبريطانية على اليمن والحوثي يتوعد بمفاجآت

أعلنت جماعة الحوثيين -مساء اليوم الخميس- أن أميركا وبريطانيا شنتا 4 غارات استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بينما تعهد زعيم الجماعة بمواصلة عملياتها الداعمة لقطاع غزة مشيرا إلى أن بجعبة الحوثيين مفاجآت عسكرية سيكشفون عنها قريبا.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "العدوان الأميركي البريطاني" استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة، كما استهدف أيضا بغارتين منطقة الكويزي في مديرية الدريهمي بالمحافظة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل بشأن خسائر قد تكون نجمت عن القصف، كما لم يصدر حتى الساعة تعليق من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

السيد القائد:

عملياتنا البحرية لإسناد الشعب الفلسطيني ستستمر ولدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء.. سنترك الحديث عنها لما بعد الفعل..#المعنويات_عالية#طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم #سيد_القول_والفعل pic.twitter.com/FiYUfe4shl — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 29, 2024

الحوثي يتوعد

من جهته أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب " بفاعلية عالية لإسناد الشعب الفلسطيني" في غزة.

وقال الحوثي إنه لا بد من وقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولابد أيضا من دخول الدواء والغذاء والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وأكد أن الجماعة تطور عملياتها العسكرية، وقال "لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول. وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق".

ويشن المسلحون الحوثيون هجمات بالمسيرات والصواريخ منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تستهدف السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة نحو إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ حوالي 5 أشهر.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى عرقلة الشحن العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب أفريقيا، وأثارت مخاوف من أن الحرب الإسرائيلية في غزة قد تتوسع لتزعزع استقرار الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وقد أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية ضد الحوثيين، حيث تشنان غارات على ما قالت إنها أهداف للجماعة في اليمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.