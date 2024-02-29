الخبز الأبيض حلم أطفال غزة زمن الحرب الإسرائيلية

نشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق فيديو عبر حسابه على إنستغرام، لعائلة فلسطينية من شمال غزة مكونة من أم وأطفالها يشتكون للصحفي ما فعل بهم الجوع، وأصبح الخبز الأبيض أمنيتهم، ليتفاجؤوا بكيس خبز أبيض يقدم لهم من طرف أشخاص كانوا برفقة أبو رزق، ويوثق الأخير فرحة الأطفال وكل العائلة الذين لم يأكلوا الخبز الأبيض منذ 4 أشهر.

وأثار المقطع حالة من الدهشة بين جمهور منصات التواصل: كيف فرح الأطفال في حصولهم على ربطة من الخبر الأبيض. وكتب الناشط خالد صافي "أكبر إنجاز أن يرى هذا الصغير ليث -القادم من الشمال- الخبز الأبيض، بعدما افتقده خلال الشهور الأربعة الماضية.. من فرحته بالرغيف لم يصدق أنه مسموح له أن يأكله بعد كل هذا الغياب".

وأكبر إنجاز أن يرى هذا الصغير ليث القادم من الشمال الخبز الأبيض، بعدما افتقده خلال الشهور الأربعة الماضية.. من فرحته بالرغيف لم يصدق أنه مسموح له أن يأكله بعد كل هذا الغياب..

تصوير: هاني أبو رزق pic.twitter.com/GbsoaGCSIU — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 28, 2024

وتداول رواد منصة إكس فيديوهات عديدة توثق فرحة العديد من الأطفال بالخبز الأبيض.

الطفلة مريم في #غزة تقول إنها مشتاقة للخبز الأبيض!

تخيلوا، أقصى أمنياتها الخبز الأبيض!

ونحن في المقابل، نراقب غزة وبطوننا متخمة بكل ما لذ وطاب ليس فقط من كافة أنواع الخبز، بل من اللحوم والفواكه والحلويات و و و …! pic.twitter.com/HEZmKOSF0g — أحمد بن خليفة البنعلي (@AhmedKhAlbinali) February 29, 2024

ولجأ سكان شمال القطاع إلى البحث عن أي طعام يمكن تناوله، ووصل بهم الحال إلى طحن علف المواشي والدواجن لتناوله، والبحث في الأراضي الزراعية عما تنبته الأرض من ورقيات لسد الجوع.

وفي جنوب ووسط القطاع يواجه السكان مشقة بالغة في توفير المواد الغذائية، نتيجة النقص الكبير في المواد الغذائية وارتفاع أسعار المواد المتوفر منها، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية جد سيئة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع.