أخبار|فلسطين

الخبز الأبيض حلم أطفال غزة زمن الحرب الإسرائيلية

EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian girl eats a piece of bread as people check debris on February 22, 2024, following overnight Israeli air strikes in Rafah refugee camp in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas continue. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)
الحصول على قطعة خبز أصبح حلم أطفال قطاع غزة المحاصر (الفرنسية)
29/2/2024

نشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق فيديو عبر حسابه على إنستغرام، لعائلة فلسطينية من شمال غزة مكونة من أم وأطفالها يشتكون للصحفي ما فعل بهم الجوع، وأصبح الخبز الأبيض أمنيتهم، ليتفاجؤوا بكيس خبز أبيض يقدم لهم من طرف أشخاص كانوا برفقة أبو رزق، ويوثق الأخير فرحة الأطفال وكل العائلة الذين لم يأكلوا الخبز الأبيض منذ 4 أشهر.

وأثار المقطع حالة من الدهشة بين جمهور منصات التواصل: كيف فرح الأطفال في حصولهم على ربطة من الخبر الأبيض. وكتب الناشط خالد صافي "أكبر إنجاز أن يرى هذا الصغير ليث -القادم من الشمال- الخبز الأبيض، بعدما افتقده خلال الشهور الأربعة الماضية.. من فرحته بالرغيف لم يصدق أنه مسموح له أن يأكله بعد كل هذا الغياب".

وتداول رواد منصة إكس فيديوهات عديدة توثق فرحة العديد من الأطفال بالخبز الأبيض.

ولجأ سكان شمال القطاع إلى البحث عن أي طعام يمكن تناوله، ووصل بهم الحال إلى طحن علف المواشي والدواجن لتناوله، والبحث في الأراضي الزراعية عما تنبته الأرض من ورقيات لسد الجوع.

وفي جنوب ووسط القطاع يواجه السكان مشقة بالغة في توفير المواد الغذائية، نتيجة النقص الكبير في المواد الغذائية وارتفاع أسعار المواد المتوفر منها، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية جد سيئة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي