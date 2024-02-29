البرهان يصل القاهرة لبحث العلاقات الثنائية والأزمة السودانية

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن البرهان وصل إلى مطار القاهرة الدولي وكان في استقباله السيسي، فيما قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن زيارة البرهان ستتضمن مباحثات مع السيسي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة السفير محمد التوم في تصريح صحفي إن زيارة البرهان اليوم لمصر تأتي تأكيدا على ما يوليه السودان من أهمية لعلاقاته مع الشقيقة مصر والحرص على تطويرها في كافة مجالات التعاون الثنائي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشار التوم إلى أن مباحثات الرئيسين ستركز على تطورات الأوضاع الداخلية في السودان في ضوء "تمرد مليشيا الدعم السريع وجهود الدولة في التصدي له وما تشنه من حرب على الدولة وما ترتكبه من جرائم وفظائع ضد المدنيين والمواطنين".

وأضاف أنه من المعلوم أن مصر انطلاقا من خصوصية العلاقة بين البلدين وأهميتها قد قادت ورتبت واستضافت القمة الأولى لدول الجوار في يوليو/تموز الماضي لحل المشكلة السودانية وما نتج عنها من آليات معنية بمخاطبة الأزمة في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وكان البرهان بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قبل يومين خلال زيارة للعاصمة طرابلس آليات التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب في السودان.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري أطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على قوات الدعم السريع بعدما أخفقت مفاوضات بينهما رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية بإحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب التي دخلت شهرها الـ11.

كما لم تنجح مساع أفريقية تقودها الهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) في الجمع بين البرهان وحميدتي تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.