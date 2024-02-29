عمليات إنزال إغاثية من 5 دول عربية على غزة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، عن تنفيذ إنزالين جويين جديدين لمساعدات إغاثية وغذائية على قطاع غزة، بالتعاون مع سلطنة عُمان والبحرين، كما أعلن الجيش المصري عن تنفيذ طائرات مصرية وإماراتية إنزالا جويا آخر.

وذكر بيان للجيش الأردني على موقعه الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية نفذت الخميس إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية على قطاع غزة بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عُمان، "وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع".

وأكد الجيش الأردني أنه مستمر بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وكان الجيش الأردني أعلن الاثنين الماضي أنه نفذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال إن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

والثلاثاء الماضي أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية) أن عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي إلى سكان غزة وصل إلى 60 طائرة، من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، بالإضافة إلى الجسر البري الذي تم من خلاله إرسال 380 شاحنة.

وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش الأردني عن مشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني في عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة، في مشاركة هي الثانية له إذ سبق أن تداولت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصورا له خلال مشاركته في إنزال جوي في 11 من الشهر الجاري.

إنزال جوي مصري إماراتي

من ناحيته، أعلن الجيش المصري في بيان للمتحدث باسمه، العقيد غريب عبد الحافظ، تنفيذ طائرات مصرية وإماراتية إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة، وذلك في ثاني إسقاط جوي لمساعدات إنسانية تقوم فيه مصر خلال نحو يومين.

وقال المتحدث إن عددا من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية أقلعت من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة "للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانى منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة".

وأضاف أن الإنزال الجوي يأتي "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة".

وتضمنت المساعدات، وفقا للمتحدث المصري، كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي "تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية".

وسبق أن شاركت مصر أيضا قبل يومين في إنزال جوي مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا، لمساعدات على القطاع.

يذكر أن وكالة أسوشيتد برس نقلت أمس عن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أن الحكومة الكندية ستعمل على إسقاط المساعدات جوا على غزة في أقرب وقت ممكن، فيما تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأمر ذاته، وسط تزايد المخاوف من حدوث مجاعة في قطاع غزة المحاصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.