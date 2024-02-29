مقتل مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس

قتل مستوطنان إسرائيليان في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطيني بعد إطلاقه النار عند محطة وقود قرب المستوطنة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان وشرعت في مطاردة آخرين تشتبه في مشاركتهم بالعملية.

إعلام عبري: انتشار قوات الاحتلال بكثافة في موقع عملية مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس. pic.twitter.com/IdII76UxO0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 29, 2024

وتضاربت الأنباء بشأن عدد منفذي هذه العملية، إذ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ شخص واحد وهو من سكان قلنديا قرب مدينة القدس. بينما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "خلية مكونة من 3 مسلحين نفذت عملية إطلاق النار في المستوطنة".

من جهتها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش فعل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب مخاوف من تسلل شخص آخر من منفذي العملية بعد أن انسحب من المكان.

يذكر أن مستوطنة عيلي شهدت عملية شبيهة العام الماضي، حيث أطلق شابان فلسطينيان النار على مستوطنين في 20 يونيو/حزيران 2023 عند محطة بنزين قرب المستوطنة، وقتلا 4 إسرائيليين وأصابا 4 آخرين بجروح. وقد استشهد منفذا العملية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.