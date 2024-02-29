ألمانيا كادت تسقط مسيّرة أميركية بالبحر الأحمر

كادت فرقاطة ألمانية تنشط في البحر الأحمر ضمن مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية أن تسقط طائرة مسيّرة أميركية عن طريق الخطأ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية وقوع حادث يتعلق بطائرة مسيّرة لدولة حليفة الاثنين الماضي، بدون أن تذكر اسم هذه الدولة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الفرقاطة أطلقت نيرانها بعد عدم تبلغها من حلفائها عن وجود طائرات مسيّرة في المنطقة.

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الفرقاطة "هيسن" فتحت النار بعد فشل جهود تحديد هوية طائرة مسيّرة مجهولة، لكنه أوضح أن الهدف لم يُضرب.

ووفق مجلة "دير شبيغل"، أطلقت الفرقاطة الألمانية صاروخين على طائرة مسيّرة من طراز "ريبر"، لكنهما سقطا في البحر بسبب خلل فني، حسب تعبيرها.

وذكرت شبيغل أن المسؤولين العسكريين يعتقدون أن حادثة النيران "الصديقة" أظهرت أن التنسيق بين الحلفاء المشاركين في مختلف المهام في المنطقة المحيطة باليمن يحتاج إلى تحسين.

ووصلت "هيسن" إلى المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، الذين أكدوا أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن هجماتهم لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

وكان الجيش الألماني أكد في وقت سابق أمس الأربعاء أن الفرقاطة أحبطت هجوما مساء الثلاثاء بإسقاطها طائرتين مسيرتين للحوثيين.