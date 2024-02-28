وفاة آخر رئيس وزراء للاتحاد السوفياتي السابق

أُعلن في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء عن وفاة رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي الأسبق نيكولاي ريجكوف عن عمر ناهز 94 عاما.

وكان ريجكوف في ثمانينيات القرن الماضي آخر رئيس يشغل منصب مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي بقيادة الرئيس الأسبق للحزب الشيوعي ميخائيل غورباتشوف.

ومنذ عام 1985، لعب ريجكوف دورا رئيسيا في سياسة "الغلاسنوست" التي انتهجها غورباتشوف، والتي تعني الانفتاح والشفافية، وحركة الإصلاح السياسي المعروفة باسم "البيريسترويكا" أو إعادة البناء. وقد نشر كتابا عن غورباتشوف في عام 2013.

وأشادت بعض الصحف الروسية بريجكوف، الذي ولد في منطقة دونيتسك الأوكرانية، مشيرة إلى أنه كان أحد أهم صناع القرار في آخر سنوات حقبة الاتحاد السوفياتي.

وتقلد الراحل مناصب عديدة، وقاد فريق الأزمات المكلف بإزالة آثار كارثة تشيرنوبيل بعد حادث انفجار المحطة النووية في تشيرنوبيل عام 1986.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، خسر ريجكوف الانتخابات الرئاسية عام 1991 التي شارك فيها مرشحا عن الحزب الشيوعي أمام بوريس يلتسين.