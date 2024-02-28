من غزة إلى أوكرانيا.. تنابز روسي – أميركي بمجلس الأمن

شهد مجلس الأمن الدولي، سجالا بين المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، ونظيره الأميركي روبرت وود، خلال جلسة أمس الثلاثاء، لبحث انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، التي عقدت تحت عنوان "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

واتهم المندوب الروسي في كلمته الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بالسماح لإسرائيل باستخدام الغذاء كأداة للحرب، معتبرا أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، "بل يعطي صلاحية للقتل".

بدوره، قال المندوب الأميركي إن روسيا ليست دولة تسهم في حل الأزمات الإنسانية، وإنما هي دولة "تتسبب بحدوثها"، مضيفا أن النظر إلى أوكرانيا يكفي للتأكد من ذلك وأن روسيا التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة لا يحق لها انتقاد دولة أخرى.

وتابع روبرت وود "استمعت إلى مخاوف روسيا بشأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، لكنني لم آخذها على محمل الجد".

وعلى إثر ذلك، دعا نيبينزيا وود إلى الشعور بالخجل، بسبب مقارنته أوكرانيا بغزة. وقال باعتباركم دولة قصفت العراق وأفغانستان وسوريا ملحقة أضرارا جسيمة بها، لا يمكنكم أن تعطونا درسا في هذا الصدد، وطالب المندوب الروسي نظيره الأميركي بـ"رؤية أخطاء بلاده أولا قبل التحدث عن أخطاء روسيا".

وردا على ذلك، أشار وود إلى أنه لم يقارن بين أوكرانيا وغزة، وإنما لفت الانتباه إلى ممارسات روسيا. وقال مخاطبا نيبينزيا هل تزعمون أنكم لا تقصفون أوكرانيا؟

من جهته، قال نيبينزيا إن "روسيا تقصف أهدافا عسكرية فقط في أوكرانيا، داعيا إلى إنهاء السجال".

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر.