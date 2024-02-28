شهداء بدير البلح والاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و100 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عديدا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، في حين استشهد اثنان وجرح آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل في منطقة وادي غزة وسط القطاع.

كما تم تشييع جثامين 7 شهداء من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

في غضون ذلك، ما زالت أزمة الجوع تفتك بأهالي القطاع المحاصر، وخاصة في المناطق الشمالية، وقد أعلنت وزارة الصحة -أمس الثلاثاء- وفاة رضيعين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع جراء الجفاف وسوء التغذية، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وشددت الوزارة على أن الجفاف وسوء التغذية سيحصدان أرواح آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية بإجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء بمختلف أنحاء القطاع لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.

تأمين البعثات الإنسانية

من جانب آخر، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إسرائيل إلى السماح بعبور مستمر وآمن وكريم لبعثات المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال -في تدوينة عبر منصة إكس- إن فرق منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وصلت إلى مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خان يونس جنوب غزة، ونقلت من هناك 24 مريضا إلى مستشفى آخر.

وأشار إلى أن مستشفى الأمل تعرض إلى 40 هجوما خلال الفترة من 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 22 فبراير/شباط الجاري، أودت بحياة 25 شخصا وجعلته غير صالح للاستخدام، مؤكدا أن 31 مريضا ما زالوا داخل المستشفى.

ولفت إلى تعرض موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني لسوء المعاملة والإهانة عند خروجهم من مستشفى الأمل، رغم قيامهم بواجباتهم في ظل التنسيق الكامل والضمانات الأمنية.

وذكر أن 3 من أفراد الطاقم الصحي تم اعتقالهم، لافتا إلى إطلاق سراح واحد منهم، ومطالبا بالإفراج عن الاثنين الآخرين وغيرهما من المعتقلين العاملين في المجال الصحي.

وأضاف "ندعو إسرائيل إلى السماح بمرور مستمر وآمن وكريم لبعثات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وندعو إلى وقف إطلاق النار".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.