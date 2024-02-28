مغردون: أين شمال غزة من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات؟

قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري -أمس- إن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

#المتحدث_العسكرى : مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة … إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/i2OKUGJip8 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 27, 2024

وبالفعل وثق بعض أهالي غزة لحظة إلقاء الطائرات للمساعدات فوق المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، ولكن إعلان المتحدث باسم الجيش المصري عن عملية الإنزال الجوي للمساعدات أثار كثيرا من الجدل والانتقادات بين جمهور منصات التواصل.

وبدأت النقاشات بين رواد العالم الافتراضي حول عملية الإنزال الجوي وطرح بعض المدونين عدة أسئلة منها، لماذا لا يتم إدخال المساعدات عن طريق المعبر البري، ولماذا لم يتم أي إنزال للمساعدات إلى شمال غزة؟ الذي يشهد مجاعة منذ أشهر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وعلق بعض المدونين على هذه الأسئلة بالقول: إن "المساعدات التي يتم إنزالها من الجو، كلها استعراضية، "اللي بدو"(من يريد) يساعد، يساعد أهلنا في الشمال! شمال غزة -حتى اللحظة هذه- لم تصل إليهم شربة ماء، طالما تستطيعون الطيران وإنزال المساعدات في أي مكان "بدكم ياه" عليكم إنزالها في شمال غزة" بحسب وصف أحدهم.

بدون مقدمات !

المساعدات التي يتم إنزالها من الجو ، كلها استعراضية اه والله استعراضية، اللي بدو يساعد يساعد أهلنا في الشمال ! شمال غزة حتى اللحظات لم يصل إليهم شربة ماء ،طالما بتقدر تطلع في الطيران وتنزل في اي مكان بدكم ياه عليكم إنزالها في شمال #غزة. pic.twitter.com/LwhNMzpqer — Mohamed Al masri (@mohamedmasri0) February 27, 2024

وقال آخرون إن الهدف من الإنزال الجوي هو إسكات الإعلام عن المجاعة التي تحدث في شمال القطاع الذي يعاني سكانه من الجوع ونقص المواد الغذائية.

هاذا الانزال الجوي ما الهدف منه الا اسكات الأعلام عن المجاعه التي تحدث في شمال القطاع

والا بالعقل بالله عليكم انزال جوي بطائره من يوصل هاذه المساعدات الى مستحقيها ممن يعانون الجوع والنقص في المواد الغذائيه

ام ياخذها اصحاب القوه

والضعيف والارمله والطفل اليتم من الذي سيئاخذ نصيبه — علي الهمداني حساب بديل (@lKLLttmDnm12607) February 27, 2024

وتساءل آخرون عن الشاحنات التي تقف في رفح والعريش ولماذا لا يتم إدخالها وتكلفتها أقل بكثير من عملية الإنزال الجوي، مشيرين إلى أن من يستطيع أن يلقي المساعدات من الجوي يستطيع إدخالها برا.

المعبر بيعمل إيه طيب ؟ آلاف الشاحنات بتعمل إيه في رفح والعريش؟ اللي قادر بعمل إنزال جوي يعمل دخول بري طيب .. اقل كلفة الكبر حجم .. !!!!! — جهاد أبو العيس (@jabualees) February 27, 2024

وعلق بعض المدونين من أهالي غزة على المساعدات بالقول إن "المأمول من الأشقاء جسر بري عبر معبر رفح فهو أيسر وأسهل وأسرع، وأي إنزال جوي من الجانب المصري لن يُفسر إلا في إطار العمل الاستعراضي الذي لا يُحقق الغاية المأمولة منه وهي إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة غير المسبوقة.. ومع ذلك أكرر، كل عامل إنساني وجهد إغاثي مقدر ومشكور.

المأمول من الأشقاء في #مصر جسر بري عبر #معبر_رفح فهو أيسر وأسهل وأسرع، أي إنزال جوي من الجانب المصري لن يُفسر إلا في إطار العمل الاستعراضي الذي لا يُحقق الغاية المأمولة منه وهو إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة غير المسبوقة.. ومع ذلك أكرر؛ كل عام إنساني وجهد إغاثي مقدر ومشكور . — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 27, 2024

واعتبر مغردون أن الكمية قليلة جدا لكنها ضرورية جدا، ويجب أن تستمر الإنزالات وبكثافة أكبر، ويجب عمل إنزالات خصوصا للشمال، ويجب التعلم من الأخطاء التي وقعت في السابق مثل سقوط بعض المساعدات في البحر وتوجيهها بدقة أكبر.

الكمية قليلة جدا جدا جدا لكنها ضرورية جدا جدا جدا

يجب أن تستمر الإنزالات وبكثافة أكبر ويجب عمل إنزالات خصوصا للشمال.

يجب التعلم من الأخطاء يلي وقعت مثل سقوط بعض الإنزالات في البحر وتوجيهها بدقة أكبر. — Mohammad F. AbuOudeh (@m7mdabuodeh) February 27, 2024

وأشار مدونون إلى أن فكرة الإنزال الجوي ممتازة وإبداعية ومهمة، وحتى لا يفهم الناس أنها إجراء دعائي إعلامي، فإن المطلوب أمران اثنان الأول: تكثيف الإنزال بحيث يتم تنزيل 1000 كيس دقيق يوميا.

الثاني: الإنزال الجوي يكون في محافظة شمال غزة بنسبة 60% وفي محافظة غزة بنسبة 40%. شكرا لهذه الجهود وهي مقدرة ولكنها بحاجة إلى إنضاج أكثر.

فكرة الإنزال ممتازة وإبداعية ومهمة، وحتى لا يفهم الناس أنها إجراء دعائي إعلامي، فإن المطلوب أمرين اثنين فقط:

الأول: تكثيف الإنزال بحيث يتم تنزيل يوميا 1000 كيس دقيق.

الثاني: الإنزال يكون في محافظة شمال غزة بنسبة 60% وفي محافظة غزة بنسبة 40%.

شكرا لهذه الجهود وهي مقدرة ولكنها… — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 27, 2024

وقال معلقون إن توقيت الإنزال جاء مع نهاية المدة الممنوحة للاحتلال من محكمة العدل الدولية، ويخشى أن يتخذها الاحتلال دليلا على أنه لا يمنع المساعدات عن أهالي غزة أمام المحكمة.

وكان الجيش الأردني أعلن -يوم الاثنين الماضي- عن أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.