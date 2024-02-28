قوات أمن قطرية تشارك في تأمين أولمبياد باريس 2024

وقع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، اتفاقية تعاون أمني تُشارك بموجبها قوات الأمن القطرية في تأمين أولمبياد باريس 2024.

وجرى التوقيع على الاتفاقية كجزء من زيارة العمل الرسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال وزير الداخلية القطري في تغريدة على موقع إكس إن القوات الأمنية القطرية ستشارك في الدوريات المترجلة، والخيالة، والطائرات المُسيرات (الدرون)، بالإضافة إلى فرق إبطال وإزالة المتفجرات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الشغب، وإدارة الأمن المدني للأحداث الرياضية الدولية.

وأضاف الشيخ خليفة بن حمد أن وزارتي الداخلية في البلدين وقعا على خطة عمل مشتركة، وعلى خطاب نوايا بين قوّة الأمن الداخلي القطرية "لخويا" والدرك الوطني الفرنسي.

في إطار زيارة الدولة لسيّدي صاحب السمو إلى باريس، التقيت بسعادة السيد جيرالد دارمانان وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار بالجمهورية الفرنسية الصديقة، حيث وقّعنا اتفاقية تعاونٍ أمنيٍّ تُشارِكُ بموجبها قُوّاتُنا الأمنية في تأمين أولمبياد باريس 2024 وذلك بأعمال الدوريات… pic.twitter.com/R8tfozqhsa — خليفة بن حمد (@KHK) February 28, 2024

وفي وقت سابق، قال قصر الإليزيه -في بيان- إن قطر وفرنسا أبرمتا شراكة إستراتيجية وافقت بموجبها قطر على تخصيص 10 مليارات يورو لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.

وأضاف أن الاستثمارات "التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين" ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة، وفق ما أوردت رويترز.

وتعد فرنسا المستثمر الأوروبي الأول في قطر، إذ استثمرت 9 مليارات دولار في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية والسياحة، كما أنها واحدة من الدول الـ5 الرئيسية المتلقية للاستثمارات من قطر.