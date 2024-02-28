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عاجل | رئيس الوزراء الفرنسي: نشكر قطر على جهودها في إطلاق سراح المحتجزين والعمل على وقف إطلاق النار

28/2/2024-|آخر تحديث: 28/2/202411:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة