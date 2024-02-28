شاهد.. القسام تدمر دبابات إسرائيلية وترصد عمليات نقل قتلى الاحتلال

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصرية للمعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية مختلفة بقذائف مضادة للدروع، فضلا عن تفجير عبوة "شواظ" بدبابة ميركافا.

وشملت المشاهد القسامية رصد حشودات الاحتلال، واستهدافها بقذائف الهاون، مع ترديد أحد مقاتلي القسام عبارة "نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت".

وتضمن فيديو القسام مشاهد من إلقاء جيش الاحتلال قنابل دخانية في المكان للتغطية على خسائره البشرية، وصولا لعملية رصد طائرات إسرائيلية أثناء إجلاء القتلى والمصابين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 21 فبراير/شباط الجاري بدء عملية عسكرية في حي الزيتون هدفها "البنى التحتية لحركة حماس التي لم يتم تدميرها حتى الآن" بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ودأبت الكتائب على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.