شبكة حقوقية: اعتقالات وانتهاكات تواجه السوريين للحصول على جواز السفر

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الأربعاء- إن النظام السوري اعتقل 1168 شخصا في دوائر الهجرة والجوازات بعدة محافظات سورية أثناء استخراجهم لجواز السفر، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري، وذلك منذ مارس/آذار عام 2011 حتى فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في تقرير- أن بين حالات الاعتقال 16 طفلا و96 سيدة، وذلك من أصل 1912 حالة اعتقال منهم 21 طفلا و256 امرأة في الفترة الزمنية ذاتها، كان النظام السوري قد أفرج منهم عن 723 معتقلا، وقضى 21 منهم تحت التعذيب، وبقي 1168 رهن الاعتقال حتى الآن.

انتهاكات أخرى

ووفقا للتقرير الحقوقي، فإن الاعتقال التعسفي الذي تعرض له السوريون أثناء محاولتهم استخراج جواز السفر في دوائر الهجرة، يعد واحدا من الانتهاكات الـ6 الأخرى التي يرتكبها النظام السوري في دوائر الهجرة الداخلية والقنصليات الخارجية.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن بعض السوريين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال أثناء عملية استخراج جواز السفر، إذ بات استخراجه يحتاج إلى سماسرة يتلقون مبالغ تتراوح من 400 إلى 5000 دولار، لا سيما أن الكثير من السوريين لا يستطيعون التقدم للحصول على الجواز بمفردهم خوفا من أن يتم اعتقالهم.

كما واجه الكثير من السوريين سوء معاملة يصل إلى الحط من الكرامة الإنسانية في القنصليات، مثل اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة في طوابير تنتهي بعدم حصولهم على دور في نهاية المطاف، مما يدفعهم لدفع رشاوى للموظفين بالقنصلية.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن المدة الطويلة التي تصل إلى أشهر لاستخراج جواز السفر السوري، هددت إقامات السوريين في بلدان اللجوء وأسفرت عن خسارة البعض لوظائفهم.

وذكر تقرير الشبكة الحقوقية أن أحد الانتهاكات التي مارسها النظام السوري هي "إصدار جوازات سفر إلكترونية غير معترف بها"، بعد أن فرضه النظام في أغسطس/آب الماضي، وذلك لأن النظام لم ينسّق مع دول العالم لإخبارهم بالتغييرات الطارئة على جواز السفر السوري.

وأكد التقرير الحقوقي أن فرض النظام السوري للموافقة الأمنية على كل من يرغب الحصول على جواز السفر منذ عام 2011 حتى عام 2015، يعد انتهاكا لحق السوريين بالحصول على جواز السفر، لا سيما أن الموافقة الأمنية غير متاحة لمعارضي النظام الذين اضطروا لدفع آلاف الدولارات لإصدار الجواز.

تقرير: سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج #سوريا ينفذها #النظام_السوري عند استخراج جواز السفر

1168 حالة اعتقال في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلا و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري#الشبكة_السورية

للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/k3k5LJNJrA pic.twitter.com/npXefOxYAA — الشبكة السورية (@SN4HR) February 28, 2024

مصدر دخل

واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري اعتبر جواز السفر مصدر دخل مع فرض سعر مرتفع عليه وابتزاز المواطنين للحصول عليه، بعد شح الموارد المادية للحكومة السورية منذ بدء الحرب.

ولا توجد إحصائيات رسمية لما يدخل خزانة الدولة من مبالغ من إصدارات جواز السفر، فيما تحرم التكلفة المرتفعة لقاء منح أو تجديد جوازات السفر المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر، وفق التقرير.

ويبلغ سعر جواز السفر السوري المستعجل للمقيمين خارج سوريا 800 دولار، وجواز السفر العادي 300 دولار، فيما كانت تبلغ قبل عام 2011، 9 دولارات فقط، ولا يأخذ صدوره ما يزيد عن بضعة أيام.

ويعد جواز السفر السوري أغلى جواز في العالم، بالرغم من أنه ثاني أسوأ جواز سفر في العالم، إذ لا يتيح لحامليه إلا دخول 29 دولة من دون تأشيرة، كما ينبغي على السوريين صرف 100 دولار -بالسعر الذي تقره الحكومة السورية- للدخول إلى سوريا.