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رويترز عن مصدر طبي: وفاة سوري متأثرا بجراح أصيب بها في احتجاج مناهض للأسد في السويداء جنوب سوريا

28/2/2024-|آخر تحديث: 28/2/202403:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة