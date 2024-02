تكساس تعلن حالة الكارثة وسط انتشار حرائق الغابات

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية -أمس الثلاثاء- حالة الكارثة في 60 مقاطعة بالولاية مع انتشار حرائق الغابات المدمرة بسرعة، بما يهدد مناطق شمال تكساس المأهولة بالسكان.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة يأتي لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في المناطق المتأثرة بها، والتي يجب إخلاؤها، في حين ما يزال رجال الأطفاء يكافحون لإخماد الحرائق.

وتوقع أبوت أن الظروف الجوية في المنطقة لن تتحسن في الأيام المقبلة وأن حرائق الغابات يمكن أن تصبح أكبر وأكثر خطورة، وسط تأجيج الرياح القوية للنيران.

وأتلفت حرائق الغابات المنتشرة بسرعة منذ أول أمس الاثنين، أكثر من 780 كيلومترا مربعا من الأراضي في غضون 24 ساعة، وفقا لتقارير إعلامية.

