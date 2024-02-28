اللبنانية فرح دخل الله متحدثة رسمية باسم حلف الناتو.. من هي؟

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ‏تولّي البريطانية من أصل لبناني فرح دخل الله منصب ‏المتحدث الرسمي باسم الحلف، وذلك ‏اعتباراً من الأول من مارس/آذار المقبل، لتصبح أول ‏سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب.‏

وقال ستولتنبرغ في بيان نشر على موقع الحلف الإلكتروني "أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفتها المتحدث الرسمي المقبل لحلف شمال الأطلسي. وفي عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف البيان: تنضم السيدة دخل الله إلى حلف شمال الأطلسي وهي تتمتع بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الإعلامية. وقد خلفت أوانا لونجيسكو التي شغلت منصب المتحدث الرسمي في الفترة من 2010 إلى 2023.

وردت المتحدث الرسمي الجديد، وفي منشور لها على منصة إكس قائلة "إنه لشرف وامتياز أن يتم تعييني المتحدث الرسمي باسم الناتو، لقيادة الصحافة والإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة".

وعملت دخل الله سابقا مديرة للاتصالات في منظمة الصحة العالمية بين عامي 2017 و2021، كما شغلت منصب المتحدثة العربية باسم الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016.

كما درست الفنون السمعية البصرية بجامعة القديس يوسف في بيروت، قبل أن تحصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبردج، وماجستير في الإعلام والاتصالات من كلية لندن للاقتصاد.