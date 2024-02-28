السيسي: إغاثة غزة عبر معبر رفح ليست سهلة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن أمله بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وبدء "إغاثة حقيقية" لسكان القطاع، نافيا إغلاق مصر لمعبر رفح.

وفي كلمته أمام احتفالية "قادرون باختلاف" بـ"مركز المنارة للمؤتمرات الدولية" شرقي القاهرة نفي السيسي أن تكون مصر أغلقت معبر رفح الحدودي الوحيد مع غزة.

وقال السيسي "نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات، وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم، لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئًا آخر".

وأضاف "مصر لم تغلق المعبر أبدا"، لكنه استدرك قائلا "لكن لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نحذر من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء" في إشارة لما تقول السلطات المصرية إنها عراقيل إسرائيلية.

وتأتي تصريحات السيسي بعد حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن ترقبه حدوث هدنة بالقطاع الاثنين المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إتمام هدنة برعاية مصرية قطرية أميركية بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، في إطار وقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلفة آلاف الشهداء والمصابين.

وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.