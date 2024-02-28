الدويري: إسرائيل تحاول محو بيت لاهيا وتمهد قطاع غزة لاحتلال طويل الأمد

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن إسرائيل تقوم حاليا بعملية تدمير في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن سياسة شق طرق جديدة بالقطاع تؤكد وجود نية احتلال طويل الأمد.

وأوضح الدويري -خلال تحليله اليومي على الجزيرة- أن قوات الاحتلال دمرت 150 مبنى في بيت حانون شمالي القطاع وحدها خلال أسبوع، ويرى أن هذا التدمير الممنهج يعكس نيتها في محوها المدينة من على وجه الأرض، حسب تعبيره.

وأضاف "لو نظرنا لعملية تطوير الطرق داخل القطاع، فإنه يؤكد وجود توجه لتوفير أرضية مناسبة لاحتلال دائم من جهة، ولتسهيل حركة دخول وخروج القوات في أي وقت من جهة أخرى".

وفيما يتعلق بتصعيد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس– في لبنان، قال الدويري إنه سلوك الطبيعي من أجل مساندة المقاومة في غزة والضغط على إسرائيل.

وأضاف "عندما نتحدث عن صواريخ غراد وكاتيوشا 122، فإننا نتحدث عن صواريخ قصيرة المدى تفرض خطرا أمنيا على المستوطنات المتاخمة لجنوب لبنان، وتمنع عودة المستوطنين لها.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم قصف مستوطنات قريبة من حدود لبنان بـ40 صاروخا، في حين قال جيش الاحتلال إنها 10 صواريخ فقط.