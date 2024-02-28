الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت قوة إضافية أطراف المخيم وسط إطلاق نار واشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير وتجريف شوارع وبنية تحتية عند أطراف مخيم جنين كان قد أُعيد تأهيلها قبل أيام.

وأشار المراسل إلى أنه تم الاقتحام والتدمير في ظل تحليق طائرات استطلاع وانتشار فرق قناصة في مواقع متفرقة.

مشاهد لعمليات تجريف تقوم بها جرافة تابعة لقوات الاحتلال في جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ESsw0ApKsL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 28, 2024

في سياق متصل، نشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد الواقعة جنوب مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي المزرعة الغربية وبيرزيت شمالي رام الله بالضفة الغربية.

وأمس الثلاثاء استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، 3 منهم في عملية عسكرية في مدينة طوباس ومخيم الفارعة القريبة منها، والرابع سقط برصاص الاحتلال على حاجز مزموريا (بين بيت لحم والقدس المحتلة).

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته واقتحاماته مخلفا أكثر من 410 شهداء ونحو 4600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.