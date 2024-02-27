11 مجزرة جديدة وحصيلة العدوان على غزة تقارب 30 ألف شهيد

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و878 شهيدا، و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين في مناطق عدة من القطاع، حيث شن جيش الاحتلال غارات جوية في محيط مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي البرازيل في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلة إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال غرب خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف نقلت جثماني شهيدين من مدينة خان يونس إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

11 مجزرة

وأشارت وزارة الصحة في غزة -في تقريرها الإحصائي اليومي- إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن عددا من الضحايا "لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا.

يشار إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف، فضلا عن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين، دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وترتب على هذه التجاوزات الإسرائيلية رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث مثلت لأول مرة في تاريخها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.