ملك الأردن يطالب بمضاعفة المساعدات لغزة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء إنه يجب مضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، للحيلولة دون تفاقم أزمة الجوع التي تؤثر على أكثر من مليوني شخص.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الملك الأردني قال لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور -التي تزور عمّان حاليا- إنه يتعين على المجتمع الدولي زيادة الضغوط على إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة على تدفق المؤن الغذائية إلى القطاع.

ويقول مسؤولون إن الأردن يحث حلفاءه الغربيين على الضغط على إسرائيل لزيادة كميات المساعدات القادمة من المملكة عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وإسرائيل وغزة، إلى جانب معبر رفح الحالي.

من جهة أخرى، وصل الملك عبد الله إلى قاعدة جوية عسكرية للإشراف على إقلاع 7 طائرات نقل عسكرية من طراز "سي-130″، 3 منها من الأردن و4 طائرات من مصر وقطر وفرنسا والإمارات.

وستنفذ الطائرات عمليات إنزال جوي للمؤن الغذائية على ساحل غزة لليوم الثاني.

وكان الأردن أرسل أمس الاثنين 4 طائرات بالتعاون مع الجانب الفرنسي لإنزال مواد غذائية لآلاف النازحين الذين لجؤوا إلى ساحل غزة.

وتضمنت عمليات الإنزال الجوي السابقة أدوية ومساعدات إنسانية للمستشفيات التي يديرها الجيش الأردني في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل تشن عدوانا مدمرا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى حتى الآن لسقوط أزيد من 30 ألف شهيد ونحو 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

وبالتزامن مع العدوان تفرض إسرائيل حصارا محكما على غزة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان، بينما تحذر المنظمات الدولية من تفشي الجوع والأمراض في القطاع.