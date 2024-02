مغردون يصفون الطيار آرون بوشنل بـ"بوعزيزي" أميركا

آرون بوشنل كان جنديا عاديا في القوات الجوية الأميركية قبل تاريخ 25 فبراير/ شباط من الشهر الحالي، وبعد هذه التاريخ بات أيقونة على مستوى العالم وخاصة في العالم العربي.

بوشنل فتح بثا مباشرا عبر منصة تويتش وأضرم النار بنفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن وهو يرتدي زيه العسكري ويهتف "لن أتواطأ بعد الآن في الإبادة الجماعية"، احتجاجا وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ144، وأدت للعديد من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.

المقطع انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل العربية والغربية، وتصدر وسم آرون بوشنل قائمة الترند في عدة دول عربية وأجنبية.

وشبه مدونون بوشنل بالشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة البلدية لعربته التي كان يبيع عليها الخضار وأصبح أيقونة وشرارة الربيع العربي.

وتساءل آخرون هل سيكون آرون بوشنل "بوعزيزي" النظام العالمي؟ وهل سيكون الشرارة التي توقظ الوعي العربي؟

