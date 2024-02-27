مغردون يصفون الطيار آرون بوشنل بـ"بوعزيزي" أميركا

آرون بوشنل كان جنديا عاديا في القوات الجوية الأميركية قبل تاريخ 25 فبراير/ شباط من الشهر الحالي، وبعد هذه التاريخ بات أيقونة على مستوى العالم وخاصة في العالم العربي.

بوشنل فتح بثا مباشرا عبر منصة تويتش وأضرم النار بنفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن وهو يرتدي زيه العسكري ويهتف "لن أتواطأ بعد الآن في الإبادة الجماعية"، احتجاجا وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ144، وأدت للعديد من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.

المقطع انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل العربية والغربية، وتصدر وسم آرون بوشنل قائمة الترند في عدة دول عربية وأجنبية.

"لن أكون متواطأ بعد الآن في الإبادة الجماعية" 😢 هذه رسالة آرون بوشنل الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه تنديدا بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة 😢 #FreePalestine pic.twitter.com/4f81KeRobO — Adel Karim DZ 🇩🇿 (@AdelkarimDZ) February 27, 2024

وشبه مدونون بوشنل بالشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة البلدية لعربته التي كان يبيع عليها الخضار وأصبح أيقونة وشرارة الربيع العربي.

وتساءل آخرون هل سيكون آرون بوشنل "بوعزيزي" النظام العالمي؟ وهل سيكون الشرارة التي توقظ الوعي العربي؟

هل سيكون #ارون_بوشنل #AaronBushnell "بوعزيزي" النظام العالمي ؟؟

هل سيكون الشرارة التي توقظ الوعي العربي المحنط؟؟؟؟

Will #AaronBushnell #AaronBushnell "Bouazizi" of the world order ??

Will he be the spark that awakens the mummified Arab consciousness ???? pic.twitter.com/BMmIH2FZgT — أحمد الرافعي (@Alhamlili_Rafai) February 27, 2024

وشارك متابعون بعض ما تداوله الإعلام الأميركي عن إضرام بوشنل النار في نفسه احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل في حرب الإبادة بحق أهالي غزة بالقول: "لحظات نادرة في الإعلام الأميركي الربحي: قراءة كل ما قاله الجندي آرون بوشنل عن أسباب إشعال النار بنفسه أمام سفارة الكيان، وملاحظة أن الرجل شاب أبيض من ولاية تكساس الجنوبية. ويخدم في سلاح الجو، أي أن كل مقومات تأييد الكيان فشلت في إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية" بحق أهالي غزة.

لحظات نادرة في الاعلام الامريكي الربحي: قراءة كل ما قاله الجندي #ارون_بوشنل عن اسباب اشعال النار بنفسه امام سفارة الكيان. وملاحظة ان الرجل شاب ابيض من ولاية تكساس الجنوبية. ويخدم في سلاح الجو: اي كل مقومات تأييد الكيان فشلت في اخفاء حقيقة الابادة الجماعية pic.twitter.com/iHhWBKCFl2 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 27, 2024

وأشار مدونون إلى أنه رغم كل محاولات الإعلام الربحي التعتيم وإنكار فداحة معنى ما فعله آرون بوشنل على السياسة الداخلية في أميركا، فإن اسمه تصدر قائمة الترند لعدة ساعات على منصة إكس بأميركا، وتساءل مدونون كيف ستكون آثار هذه العملية على الشباب المتحمس لصالح القضية الفلسطينية وضد حرب الإبادة في غزة؟

وعلق بعض المتابعين بالقول إن ما قام به بوشنل عظيم حيث قدم حياته فداء لأهالي غزة، ووصفوه بالإنسان النبيل الذي قدم رسالة عجزت عنها دول ومنظمات وشعوب أن تقدم مثلها.

#ارون_بوشنل

"لن أكون شريكاً في الإبادة الجماعية بعد الآن، فلسطين حرة" ما قام به هذا الإنسان النبيل الذي قدم رسالة عجزنا كدول ومنظمات وشعوب أن نقدم مثلها،حرق نفسه وحرق معها ما تبقى من ماء وجوهنا إن كان فيها أصلاً .

قدم حياته فداء لعذابات أهل غزة ونحن على ذلنا ووهننا نبكي على… pic.twitter.com/OjQwo1QIhu — سلطان طالب جاسم العنزي 🔻🔻 (@Sul6an_T) February 27, 2024

ووصف آخرون بوشنل بأيقونة الشرف والحرية، وأن هذه العملية ستغير الكثير في السياسة الأميركية، وستزيد من الضغط على واشنطن لإيقاف دعمها لإسرائيل.

وقال مدونون إن بوشنل أراد بإحراق نفسه إحياء ضمائر الأميركيين وتذكيرهم بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي كانت تتغنى بها أميركا، والتي اتضح أنها أصبحت ضحية قتلها وأحرقها بايدن والفيتو الأميركي بحسب وصف أحدهم.

لقد أراد #ارون_بوشنل بإحراق نفسه إحياء ضمائر الأمريكيين وتذكيرهم بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي كانت تتغنى بها أمريكا والتي اتضح أنها اصبحت ضحية قتلها وأحرقها المجرم بايدن والفيتو الأمريكي الإرهابي#ارون_بوشنل#فلسطين_حره pic.twitter.com/bUGskNzzNh — ּصــٰا̍ڵــحۡ جٍندِي الُقائد1 (@salhalqq) February 27, 2024

لقد رحل #ارون_بوشنل ذلك الجندي الذي حرق نفسه اعتراضا على الإبادة الجماعية في غزة صارخا فلسطين حره

رحل هذا الإنسان مضحيا بنفسه لعدم قدرته على مواصلة حياته عاجزا عن إيقاف الاباده

رحل أيقونة الإنسانيه فلترقد روحك بسلام لن اتجاهل بالدعاء لك مع دعائي لأهلنا بغزة

الرحمة لروحك الطيبه pic.twitter.com/bpP42C0Nw1 — غزة hala (@huda54112445811) February 26, 2024

وذكر آخرون بالناشطة الأميركية راشيل كوري التي دافعت عن أرض فلسطينية فدهستها الدبابات الإسرائيلية، وبالأمس الجندي آرون بوشنل من القوات الجوية يشعل النار في جسده وهو يهتف #فلسطين حرة، تنديدا بدعم بلاده عسكريا لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

الناشطة الأمريكية #راشيل_كوري دافعت عن أرض فلسطينية فدهستها جرافة صهيونية، الجندي #آرون_بوشنل من القوات الجوية اشعل النار في جسده وهو يهتف #فلسطين حرة، تنديدا بدعم بلاده عسكريا لحرب الابادة.

انها إشراقات انسانية امريكية

المقطع للعلامة مرتضى المحطوري وهو يتحدث عن الناشطةالأمريكية pic.twitter.com/UuRw7cVWrf — كوثر الشرفي | Kawthar AlSharafi (@KawAlSharafi) February 27, 2024

وفي المكان نفسه الذي أحرق فيه الضابط الأميركي #آرون_بوشنل نفسه، نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضا للحرب على غزة.

في نفس المكان الذي أحرق فيه الضابط الأميركي #آرون_بوشنل نفسه.. متظاهرون ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في #واشنطن رفضا للحرب على #غزة pic.twitter.com/c3tsiqW9LP — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 27, 2024

وكانت السفارة الإسرائيلية هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب على غزة بالولايات المتحدة وأنحاء كثيرة من العالم.