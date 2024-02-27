مغردون يشيدون بالإنزال الجوي الأردني ويطالبون بإنزال في شمال غزة

انتشرت عشرات المقاطع والصور بمواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإنزال الجوي التي نفذها الجيش الأردني لمساعدات إنسانية لسكان غزة.

ونشر صحفيون في غزة مقاطع فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل تظهر لحظة إلقاء الطيران الأردني للمساعدات، كما أظهرت مقاطع أخرى تجمع المئات من أهالي غزة على الشاطئ ودخول الصيادين إلى البحر لسحب المساعدات التي تم رميها من الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومع انتشار مقاطع وصور الإنزال الأردني الذي يعد أكبر عملية إنزال للمساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدر وسم "#إنزال_جوي" قائمة الترند في الأردن.

نتمنى أن يكون هناك إنزالات جوية جديدة ومتكرره هذه الأيام

وان تكون على الشمال بشكل خاص فهم يعيشون اصعب الأحوال من الجوع#غزة_تنتصر #انزال_جوي#اضراب_شامل #ولعت #منخفض_جوي — حمزة نفاع//7 اكتوبر (@HamzaNaffa) February 26, 2024

وأشاد بعض المتابعين بعملية الإنزال وإلقاء المساعدات لأهالي غزة، وتمنوا أن تكون هناك عمليات إنزال إضافية لتصل المساعدات إلى أكبر قدر ممكن من الناس، في حين تساءل آخرون عن سبب عدم إدخال المساعدات من المعابر البرية بدلا من رميها من الجو على الساحل وسقوطها في البحر.

إذا كان بإمكان الجيش الأردني أن يخترق أجواء غزة رغم كثافة الطائرات الحربية وطائرات التجسس . لماذا لم يتم إدخال المساعدات براً . — Barzan_amir (@barzan_amir) February 26, 2024

وذكر مدونون أن عملية الإنزال تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لكن المهم في الأمر بحسبهم هو أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها، مشيرين إلى أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تقوم بعملية إنزال وتوصل المساعدات لأهالي غزة.

#شمال_غزة يمكن اكتر فيديو بحرء القلب.. نحنا اسفين كان بودنا غير هيك و اكتر من هيك 😢.

شكراً لـ #سلاح_الجو_الأردني 🇯🇴 شكرا لكل خركة ممكت تخفف من معانات أهلينا ..

#انزال_جوي #الاردن_ما_قصر #الأردن 🇯🇴🫡 pic.twitter.com/Rr3sxHjbrG — Rania (@rania9O) February 26, 2024

في المقابل، قال مغردون آخرون إن المساعدات سقطت في عرض البحر وفسدت بسبب تسرب المياه المالحة داخلها، ولم يتمكن من هم بحاجة إليها من الاستفادة منها، بحسب قول أحدهم.

شكرا لكم يا نشامي…لكن للأسف وصلت إلى منتصف البحر وتبللت وعددها قليل جداا كما ترون pic.twitter.com/N7ukdV4AJ2 — Samia Alturkmani (@SamiaAltur66998) February 26, 2024

وكان الجيش الأردني قد أعلن اليوم الاثنين أنه نفذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الجيش الأردني -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية- إن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز "سي-130" واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.