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مغردون يشيدون بالإنزال الجوي الأردني ويطالبون بآخر في شمال غزة

الإنزال الأردني على غزة
حشود من الغزيين استقبلت إنزال المساعدات الأردنية (مواقع التواصل)
27/2/2024-|آخر تحديث: 27/2/202404:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشرت عشرات المقاطع والصور بمواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإنزال الجوي التي نفذها الجيش الأردني لمساعدات إنسانية لسكان غزة.

ونشر صحفيون في غزة مقاطع فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل تظهر لحظة إلقاء الطيران الأردني للمساعدات، كما أظهرت مقاطع أخرى تجمع المئات من أهالي غزة على الشاطئ ودخول الصيادين إلى البحر لسحب المساعدات التي تم رميها من الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومع انتشار مقاطع وصور الإنزال الأردني الذي يعد أكبر عملية إنزال للمساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدر وسم "#إنزال_جوي" قائمة الترند في الأردن.

وأشاد بعض المتابعين بعملية الإنزال وإلقاء المساعدات لأهالي غزة، وتمنوا أن تكون هناك عمليات إنزال إضافية لتصل المساعدات إلى أكبر قدر ممكن من الناس، في حين تساءل آخرون عن سبب عدم إدخال المساعدات من المعابر البرية بدلا من رميها من الجو على الساحل وسقوطها في البحر.

وذكر مدونون أن عملية الإنزال تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لكن المهم في الأمر بحسبهم هو أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها، مشيرين إلى أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تقوم بعملية إنزال وتوصل المساعدات لأهالي غزة.

في المقابل، قال مغردون آخرون إن المساعدات سقطت في عرض البحر وفسدت بسبب تسرب المياه المالحة داخلها، ولم يتمكن من هم بحاجة إليها من الاستفادة منها، بحسب قول أحدهم.

وكان الجيش الأردني قد أعلن اليوم الاثنين أنه نفذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الجيش الأردني -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية- إن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز "سي-130" واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي