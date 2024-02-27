قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن ما يحدث في غزة حرب إبادة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة.

وفي كلمتها خلال اليوم الثاني للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أضافت لولوة الخاطر أن مجلس الأمن أخفق في إصدار قرار لوقف إطلاق النار، هو الثالث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والـ45 في تاريخه الحديث.

كما دعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية إلى ضرورة إنهاء رعاية بعض القوى العالمية لهذا الاستثناء الإسرائيلي فوق القانون الدولي.

وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر: ما يحدث في #غزة حرب إبادة. عام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية، كما نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في القطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/M0c5vW96A7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2024

وقالت لولوة الخاطر إن إسرائيل كثفت هجومها العسكري، مما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الضفة الغربية. وأضافت أن عام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية.

يشار إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف، إضافة للخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين، دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وترتب على هذه التجاوزات الإسرائيلية رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث مثلت لأول مرة في تاريخها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.