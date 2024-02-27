"لدعمه جماعة الحوثي".. عقوبات بريطانية على الحرس الثوري الإيراني

فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني تتهمها بمساعدة جماعة الحوثي على "شن هجمات في البحر الأحمر".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتستهدف العقوبات رضا فلاح زاده، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني و3 وحدات تابعة لفيلق القدس بالحرس، والممول سعيد الجمال المقيم في إيران والوزير المعني بالأمن في جماعة الحوثي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "هجمات الحوثيين المدعومين من إيران غير مقبولة وغير قانونية وتمثل تهديدا لأرواح الأبرياء وحرية الملاحة".

وأضاف في بيان "كما أوضحت لوزير الخارجية الإيراني، فإن النظام في طهران يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات بسبب الدعم العسكري المكثف الذي يقدمه للحوثيين".

وكانت جماعة الحوثي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منع السفن التجارية من الوصول إلى إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد أزيد من 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا أهدافا عسكرية في اليمن وشكلتا مع دول أخرى تحالفا قالتا إنه يهدف لحماية السفن في البحر الأحمر.

وردا على هذه الضربات، أعلنت جماعة الحوثي عن توسيع نطاق أهدافها لتشمل مهاجمة السفن البريطانية والأميركية.