واشنطن- واصل الإعلام الأميركي تجاهله المتعمد لتبعات دعم إدارة الرئيس جو بايدن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الداخل الأميركي، وكانت حالة إضرام الطيار آرون بوشنيل النار في نفسه حتى الموت أمام سفارة إسرائيل بواشنطن، احتجاجا على موقف بلاده من العدوان، آخر فصول هذه السياسة.

واستمر التجاهل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي نتج عنه حتى الآن استشهاد ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف الآخرين، مع دعم أميركي كامل لإسرائيل سواء في جانب التسليح أو في المحافل الدولية وأهمها مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية.

ولا يتناول الإعلام الأميركي، في أغلبه، تبعات دعم إدارة جو بايدن العدوان الإسرائيلي في الداخل الأميركي، ويخفف من تأثير الحراك المجتمعي الذي شمل عديدا من مراكز صنع القرار الحكومية، وكبريات الجامعات الأميركية.

ومع اتهام منتقدي السياسات الإسرائيلية والمطالبين بوقف دعم واشنطن للعدوان على غزة بـ"معاداة السامية" أو التعاطف مع ما يسمونه "الإرهاب"، انتقل الإعلام الأميركي ليمهد إلى أن بوشنيل ربما كان "مريضا نفسيا أو مختلا عقليا".

وأصبح من الصعب على الإعلام الأميركي التقليدي، خاصة داعمي إسرائيل داخله، أن يصدقوا أن الناس العاديين قد يهتمون فقط بالقتل الجماعي ومعاناة الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة، من دون أن يكونوا من "أعداء السامية أو إرهابيين" كما يصفونهم.

Why did he do it?

Four major news outlets have almost the exact same headline for the self-immolation of 25-year old Aaron Bushnell. Not one of them mentions the words "Gaza" or "genocide," the reason for Aaron’s protest, or the word "Palestine," his last words spoken. pic.twitter.com/MdRCFsptzD

— Assal Rad (@AssalRad) February 26, 2024