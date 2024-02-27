شهيد رابع بالضفة وحملة اعتقالات بأكبر مدنها

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة إلى 4، كما ارتفع عدد المعتقلين في أكبر مدنها منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى 15 بينهم فتاة وأطفال وأسرى سابقون.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها استلمت شهيدا سقط برصاص الاحتلال على حاجز مزموريا (بين بيت لحم والقدس المحتلة) وجاري نقله لمستشفى الحسين ببيت لحم جنوب الضفة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة السواحرة جنوبي الضفة، وبين الشهود أن الجنود منعوا الوصول للموقع.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في عملية عسكرية في مدينة طوباس ومخيم الفارعة القريبة منها.

تغطية صحفية: "جيش الاحـ..تلال يطلق النار تجاه شاب على حاجز مزموريا بين بيت لحم والقدس المحتلة" pic.twitter.com/R2umIgKNHf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 27, 2024

اعتقالات متواصلة

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا، من بينهم فتاة وأطفال وأسرى سابقون، الليلة الماضية وصباح اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن الاعتقالات تركزت في محافظات رام الله ونابلس والخليل وأريحا وطوباس، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7270 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 عاملا فلسطينيا من قطاع غزة والضفة الغربية، فجر اليوم، في بلدة برطعة، جنوب مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال دهمت بناية سكنية يقيم العمال فيها، ودمرت محتوياتها، واعتقلت العمال، ثم أفرجت في وقت لاحق عن عمال الضفة، وأبقت على عمال قطاع غزة قيد الاعتقال.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا 410 قتلى ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.