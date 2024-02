السعودية تمنح معتمري غزة "العالقين" إقامة لمدة 6 أشهر

منحت السعودية المعتمرين الفلسطينيين العالقين داخل المملكة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إقامة لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر سعودية إن الخطوة جاءت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستحالة مغادرة المعتمرين إلى القطاع.

ويبلغ عدد الفلسطينيين من سكان غزة العالقين في السعودية قرابة 400 شخص كانوا في المملكة عندما بدأ العدوان على القطاع، وتقطعت بهم السبل، خاصة أن تأشيرة العمرة التي يمتلكونها تصل مدتها إلى شهر واحد، مما دفع السلطات السعودية إلى تقنين أوضاعهم بتجديد إقامتهم لـ6 أشهر.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// appreciates #Saudi_Arabia's decision to grant a six-month residency permit to stranded Umrah pilgrims from the southern governorates 🇸🇦 🇵🇸 @KSAMOFA #Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/588fJ5wgB1

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 25, 2024