السعودية تمنح معتمري غزة "العالقين" إقامة لمدة 6 أشهر

منحت السعودية المعتمرين الفلسطينيين العالقين داخل المملكة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إقامة لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر سعودية إن الخطوة جاءت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستحالة مغادرة المعتمرين إلى القطاع.

ويبلغ عدد الفلسطينيين من سكان غزة العالقين في السعودية قرابة 400 شخص كانوا في المملكة عندما بدأ العدوان على القطاع، وتقطعت بهم السبل، خاصة أن تأشيرة العمرة التي يمتلكونها تصل مدتها إلى شهر واحد، مما دفع السلطات السعودية إلى تقنين أوضاعهم بتجديد إقامتهم لـ6 أشهر.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// appreciates #Saudi_Arabia's decision to grant a six-month residency permit to stranded Umrah pilgrims from the southern governorates 🇸🇦 🇵🇸 @KSAMOFA #Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/588fJ5wgB1 — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 25, 2024

إشادة فلسطينية

وتعليقا على القرار، ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة وقالت -في بيان لها- إنها تتقدم بالشكر والامتنان، "للملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي، على المكرمة الملكية، بمنح الفلسطينيين المعتمرين العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، إقامة لمدة 6 أشهر إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن".

كما نفت الخارجية الفلسطينية ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول وقف التحويلات المالية من السعودية إلى فلسطين.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، عدم صحة ما يتم تداوله، معبرا عن أمله في توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدا على المواقف الثابتة للمملكة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.