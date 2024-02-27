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الرياض تنفي عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ومسؤول إسرائيلي

تسلمت تركيا، السبت، رئاسة الدورة الـ12 لهيئة مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي من السعودية، خلال الدورة التي تنعقد في إسطنبول، وتتواصل لليوم الثاني والأخير. وتناقش الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة "الإسلاموفوبيا" (الخوف من الإسلام) في عصر ما بعد الحقيقة. وسلم ماجد القصبي (يمين) وزير الإعلام السعودي، رئاسة الدورة الثانية عشرة، لرئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون. وحضر مراسم التسليم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (يسار)، وتشكلت الهيئة الجديدة للمؤتمر من تركيا رئيسا، وفلسطين والصومال وغينا بيساو نوابا للرئيس، والسعودية مقررا لها، والأمين العام للمنظمة عضوا. ( Emrah Yorulmaz - وكالة الأناضول )
شخص صافح وزير التجارة السعودي ماجد القصيبي (يمين) قبل أن يعرّف عن نفسه بأنه وزير الاقتصاد الإسرائيلي (الأناضول)
27/2/2024

نفت الرياض مساء الاثنين "المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول لم تسمه.

وجاء التعقيب السعودي ردا على مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وفق واس.

وأوضح المصدر أن الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف "تقدم شخص للسلام على الوزير السعودي، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون سابق معرفة بهوية الشخص".

وأكد المصدر "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".

المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)